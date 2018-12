Pobladores que viven próximo a la cuenca Llallimayo, exigieron en paro de 72 horas el cierre de la mina Aruntani. Ayer en la medida de protesta se hizo presente el gobernador electo Walter Aduviri quien opinó que debe cerrarse la operación minera Y CUESTIONÓ A Juan Luque por no pronunciarse.Walter Aduviri Calisaya, electo gobernador regional de Puno arribo hasta la localidad de Ayaviri, para solidarizarse con los manifestantes frente a la lucha exigiendo el cierre de la minera Aruntani S.A.C, que la provincia viene acatando estos días por contaminar la cuenca de Llallimayo.El ex dirigente aymara en diferentes momentos cuestiono al gobierno central indicando “el gobierno central debe saber escuchar porque el pueblo lo pide”.Cuestionó a los legisladores que representan a la región mencionando “nuestros congresistas no se pronuncian sobre este caso, algunos congresistas nos indican que han presentado documentos pero no solo sería bueno presentar documentos sino sería bueno que vengan hasta aquí”.Reiteró que la minera debe cerrarse” “Hay que pedir hermanos que esta minera Aruntani se vaya de la zona“, al mismo tiempo instó al nuevo alcalde provincial de Melgar, a sumar esfuerzos.