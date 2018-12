De enero a setiembre del presente año, se han reportado más de 70 casos de embarazos en adolescentes en la región de Puno, niñas en edad escolar que al margen de conocer las dificultades del cuidado de un bebe, son víctimas de su entorno y rodeados de sujetos sin conciencia que les quitan su inocencia.Según la coordinadora de la Etapa de Vida en Adolescentes de la red de salud Puno, Nancy Velásquez Asencio informó que a pesar de tener un alto número de gestantes en edad escolar, esta cifra se ha reducido en un 0.4% a comparación del año pasado.Asegurando que reducir la tasa de embarazo en adolescentes implica múltiples acciones que se deben realizar, tanto del sector salud, el Ministerio de Educación, familia y el entorno directo del adolescente.Además la especialista recordó el alto riesgo que existe durante el periodo de embarazo en adolescentes, sobre todo en la parte psicológica, el miedo que puede impulsar al aborto o suicidios, recomendando a los padres de familia acudir a los centros de salud para solicitar orientación frente a este tipo de situaciones.El caso más sonado y emblemático que conmocionó a la población puneña el 2018, se presentó en el distrito de Atuncolla, cuando una menor que cursaba el tercer año de educación secundaria y de 16 años, de la Institución Educativa Secundaria San Andrés, quedó embarazada de un auxiliar de nombre Hugo Walter Apaza Gómez, un hombre maduro, de 51 años, quien mantuvo una relación sentimental con una de sus alumnas.La historia data desde el año 2017 y para inicios de este año escolar, la menor de iniciales A.C.M.B. (16), le dio la noticia que estaba gestando. Aún así acudió a clases las primeras semanas, pero cuando el embarazo se hizo evidente tuvieron que desaparecerla.La muchacha, fue trasladada en completo hermetismo hacia otro colegio de la ciudad de Juliaca. Sin embargo, las autoridades de la IE San Andrés, lejos de reportar al depravado auxiliar, aparentemente lo socaparon.Al estallar el escándalo distintos medios de comunicación fueron en busca de la menor, pero ya no vivía en Atuncolla sino en Juliaca, por la avenida Circunvalación. El silencio no solo proviene del colegio sino también de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Puno, donde también se hicieron de la ‘vista gorda’ o no se enteraron.En setiembre de este año, los padres de familia casi linchan a este mal auxiliar y a otro docente, precisamente porque estalló el escándalo del embarazo. El caso llegó a la UGEL Puno, pero distorsionado. El mañoso Hugo Apaza fue puesto a disposición para que se le investigue por cargos de agresión física, no por embarazar a su alumna.Como se sabe; los colegios estatales cuentan con auxiliares de educación que son los soportes emocionales y de formación del estudiante, una de sus responsabilidades es impartir disciplina, tutoría escolar, pero en Atuncolla fue todo lo contrario...Otro de los casos que también recordamos fue la de una niña de 8 años, que en el 2017 quedo embarazada tras haber sido violada aparentemente por su padrastro Mario Mamani Vilva, en el distrito de Antauta. La menor dio a luz a un robusto niño, tras la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.