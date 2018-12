Puno: Realizan diligencia en el mercado Bellavista para evitar la venta de productos no garantizados

Ayer, los representantes y técnicos de DIGESA y la Municipalidad de Puno, realizaron una diligencia en el mercado Bellavista, a fin de observar la calidad de juguetes que se venden en los diferentes puestos de venta, donde también realizaron las recomendaciones a los feriantes.



El sub gerente de Gestión Ambiental y Salud Pública, Felipe Larico Fernández, refirió que los juguetes deben de contar con una autorización sanitaria de DIGESA del Perú, que se encuentra en un stiker en cada juguete, los que no tengan la autorización sanitaria el producto no es garantizado.



Recordó que en una primera instancia realizaron la exhortación a los comerciantes para evitar la venta de juguetes no autorizados, posteriormente con la participación del Ministerio Público realizaran el decomiso de los productos no autorizados, otros de procedencia China que no tienen la autorización respectiva.



Aseguró que en los próximos días continuaran con las diligencias respectivas en los diferentes centros de abastos y lugares donde expenden juguetes.