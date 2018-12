El alcalde de Puno aún no ha confirmado si dará un informe público económico de sus 4 años de gestión municipal, dijo el regidor Marco Quintana Valdés; sin embargo, no descartó que esta o la próxima semana la autoridad convoque a una sesión para informar sobre los aciertos y desaciertos del mandato.De la misma forma, consideró que los regidores del Consejo Municipal de Puno, también deberían dar un informe sobre sus labores realizadas en estos 4 años de gobierno. Al ser consultado, si Marco Quintana dará ese informe, simplemente dijo que ya no hay tiempo.Como presidente de la comisión ordinaria de ingeniería municipal, dijo que desconoce del porque se lacraron las instalaciones del almacén central de la Municipalidad Provincial de Puno; sin embargo, consideró que muchas obras que están en proceso de ejecución se verán afectados, por la falta de materiales.