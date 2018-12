Puno: Retrasos en mantenimiento de la carretera Juliaca – Huancané genera accidentes

Publicado el dia viernes 21 de diciembre del 2018 a las 11:56

Hermenegildo Condori, cuestionó duramente a la empresa ICCGSA, encargada del mejoramiento de la carretera Juliaca – Huancané. Manifestaron que en el tramo Yanahoco – Huancané, continúa suspendido por un buen tiempo.



Los retrasos perjudican a los transportistas y pasajeros que se dirigen de Juliaca a Moho, Putina y Sandia. “Estamos esperando media hora, una hora para pasar. No hay vía alterna” manifestó.



Acusa de que la empresa no tiene buenos profesionales, ya que la línea de asfalto es muy angosta. Además consdi9era que hubiera sido oportuno que se haga una ampliación de ancho, para que mototaxis, o unidades no motorizadas pasen por la zona.



“Los transportistas han tomado diferentes vías de Casana a Juliaca. Muchos de los vehículos están plantados en muchos lugares” señaló, por tanto pidió que se construya una vía alterna.