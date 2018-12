Óscar Quispe, ex presiente de la Asociación de Comerciante de la Plataforma Pedro Vilcapaza, cuestionó a la gestión saliente por los montículos de basura que se encuentra en diversas zonas de la ciudad, siendo la avenida Circunvalación y aledaños los más afectados.Agregó que este problema social no sólo se muestra en esta parte, si no también en otras. Puso como ejemplo las avenidas Infancia y Triunfo en el distrito de San Miguel, donde en varias esquinas se acumuló los residuos.En ese sentido hizo el llamado a la autoridad municipal saliente, a continuar el trabajo de limpieza. Sostuvo que al ser fin de año se acumula gran cantidad de residuos sólidos y podría traer problemas de salud en la población, debido a la intensa radiación solar.