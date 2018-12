El titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Puno, Oscar Aníbal Jiménez Chura, manifestó que está terminantemente prohibido realizar construcciones de viviendas en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca. Cabe precisar que estas declaraciones las brindó a raíz de las denuncias sobre el rellenado de las áreas libres del Barrio Prolongación Chejoña.Señaló que la actividad agrícola no esta prohibida, pero si la edificación de casas, caso contrario, los infractores incurrirían en el delito ambiental y de acuerdo al código penal serían sancionados hasta con 6 años de pena privativa a la libertad por alterar el ambiente el paisaje del lago Titicaca.Recordó que en más de tres oportunidades ya realizaron los exhortos y las notificaciones, caso contrario nuevamente serán notificados por la vía administrativa la Marina de Guerra del Perú, Municipalidad Provincial de Puno, del Centro Poblado de Salcedo, Reserva Nacional del Titicaca y legamente las denuncias se formularán por la fiscalía en materia ambiental.Reiteró que para la actividad agrícola no es necesario el rellenado de las áreas ubicadas entre el Barrio Chejoña y Salcedo, parte baja. Además, exhortó a los vecinos de las zonas, realizar las denuncias sobre el particular.