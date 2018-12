Puno: El aún gobernador regional negó que el departamento esté hipotecado

Publicado el dia miércoles 26 de diciembre del 2018 a las 07:29

Tras conocerse que Puno sería hipotecado, el aún Gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani, negó que el departamento de Puno esté hipotecado, la acusación sería falsa, debido a que durante su gestión no habrían realizado ningún préstamo de las entidades bancarias.



Aseguró que en su gestión trabajaron con los recursos directamente asignados por el gobierno central. Además que los bienes del estado no pueden ser hipotecados.



Explicó que en el presente año trabajaron con alrededor de 400 millones de soles, presupuesto que fue invertido en las diferentes obras que fueron ejecutadas en la región altiplánica. También se habría cumplido con el pago de los trabajadores y la adquisición de bienes.



Lamentó que el actual gobernador regional esté mal informando a la ciudadanía. Reconoció que se tiene algunas deudas ínfimas de trabajadores que aún no entregaron bienes y problemas en documentaciones.