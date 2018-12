Sólo en promesas y anuncios quedaron algunos compromisos del actual Director Regional de Salud de Puno, Jorge Enrique Sotomayor Perales, “nosotros teníamos pensado hacer toda una reestructuración y reorganización, pero lamentablemente no se ha concretado”, indicó la autoridad del sector salud.Se excusó y dijo que estas intenciones quedaron en la nada, puesto que los principales documentos de gestión estuvieron desactualizados, “lamentablemente cuando llegamos a la dirección (DIRESA) el MOF estuvo desactualizado desde el 2005; al igual que el ROF desde el año 2014, por ello todo este trabajo quedó postergado”, expresó Sotomayor Perales.Al ser consultado sobre la reestructuración administrativa de la Red de Salud Melgar, admitió que no se ha logrado nada, pese haber enviado un equipo técnico de trabajo que laboró por más de 4 semanas. El director regional de salud, dejo entrever, que el proceso de reestructuración en la citada red, fracasó porque el hospital de Melgar aún no está en poder del Ministerio de Salud y que actualmente está bajo la administración del Gobierno Regional de Puno.Al ser insistente sobre los resultados del equipo técnico de trabajo que laboró en el recojo de la información en la Red de Salud Melgar, Jorge Enrique Sotomayor Perales, dijo que nunca se inicio con el proceso reestructuración, “es la población que se opone a que el hospital de Ayaviri sea transferido al Ministerio de Salud”, sentenció el Director Regional de Salud de Puno.