¿Cómo calificas la gestión de tu alcalde provincial en los últimos cuatro años? es la pregunta que opinaron los oyentes de Onda Azul. En términos generales muchos lamentaron que las autoridades no han estado rodeadas de un buen equipo técnico. Además, han estado implicados en actos de corrupción.La crítica contra el alcalde de El Collao, surgió a raíz de su poca capacidad para solucionar la ubicación de la plaza de ganados. Asimismo, de no resolver el tema de servicios básicos, pistas y veredas.El alcalde de Puno, no se salvó de los cuestionamientos, le recordaron sus constantes viajes a Lima y su carente gestión para proyectar obras de impacto.Al alcalde provincial de Chucuito, Juan Carlos Aquino, lo acusaron de coludirse con la empresa Sigma, licitada para la ejecución de obras de saneamiento, además de importante más el equipo del Binacional que su liderazgo como autoridad.Asimismo hubo opiniones contra el alcalde de Lampa, Azángaro San Antonio de Putina, San Román, a quienes les piden explicaciones porque incumplieron compromisos de campaña electoral.