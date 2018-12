Tras las observaciones realizadas por la gestión entrante al incumplimiento del cronograma y horarios de transferencia, el aún alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, simplemente dijo que es responsabilidad de los funcionarios encargados. Admitió que el 28 de diciembre vence el plazo; sin embargo, garantizó que se hará entrega de todos los bienes públicos.También, cuestionó la actuación del electo alcalde de Puno y equipo de transferencia, “han exagerado y han confundido la transferencia con una asunción anticipada de la administración, yo entiendo que tienen muchas ganas de trabajar, pero hay que tener paciencia y nosotros tenemos ejercicio de función hasta el 31 de diciembre, eso se tiene que respetar y somos responsables de todos los actos que podamos cometer hasta ese día”, indicó.Asimismo, consideró que las acciones emprendidas por la gestión entrante, caso del lacrado del almacén central del municipio y otros, ponen en riesgo el cumplimiento de metas, “sino nos dejan trabajar hasta el último día, la municipalidad va a perder millones”, indicóNo precisó, pero aclaró que son varios los proyectos que serán heredados con presupuestos aprobados, caso del proyecto de remodelamiento de plaza de armas, adquisición de la draga para la limpieza de la bahía, proyectos de saneamiento básico, la construcción de la institución educativa Alfonso Torres Luna de Acora y la implementación de las pizarras interactivas.Flores Quispe, aseguró que no dejará deudas a su sucesor. También, señaló que todas las obras tienen los presupuestos garantizados, al igual que los sueldos y aguinaldos de los trabajadores. Sobre los pactos colectivos, dijo que está sujeto a los ingresos que tiene la Municipalidad Provincial de Puno, en caso de incumplimiento, expresó que no será su responsabilidad.De otro lado, quedó postergado en el pleno del consejo municipal, la aprobación de la solicitud de transferencia del predio para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento y Revaloración de las Expresiones del Patrimonio Cultural Danza Música y Ritualidad a favor del Gobierno Regional de Puno”La autoridad municipal, consideró que la propuesta del comité de salvaguardia debe ser muy bien sustentada y justificada, para el cambio de uso, de proceder la misma se afectaría extensas áreas de un campo deportivo (estadio).Iván Flores, manifestó que es factible la donación de espacios para la ejecución del referido proyecto, de no proceder la propuesta actual, dijo que se deberá buscar nuevos espacios, “hay otras áreas disponibles en Jallihuaya y Alto Puno”, indicóFinalmente, recordó que para este viernes 28 de diciembre se ha programado la última sesión de consejo municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, en cuya agenda se ha programado la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA); además, la donación de algunas áreas públicas en favor de ANA, PEBLT, Beneficencia Pública, ESFAP, EMSA Puno y la Defensa Pública del Ministerio de Justicia.