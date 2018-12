Emilio Turpao, analista político, dijo sobre el tema de Paltiture, que se debe negociar el agua con las grandes inversiones que pretende promover proyectos hídricos a favor de la costa peruana como la minería y la irrigación.Manifestó que en Puno el promedio de tierras irrigadas no llegan al 3 por ciento. “Somos una generación que no tenemos acceso al agua, porque no podemos desarrollar los sectores agricultura y agroindustria” señaló.Agregó que las inversiones en Puno no serán viables si no hay agua. “El gobernador electo Walter Aduviri dijo bien claro: primero deben usar aguas para las irrigaciones” señaló.Dijo que el 60% de la población de Puno depende de la agricultura que representa el 20% de la economía. Siendo la tercera cuenca hidrográfica a nivel nacional, no se ha desarrollado la gran irrigación.Las negociaciones deben estar orientadas a la irrigación Huenque, Lagunillas. Opinó finalmente que se debe cosechar agua para compartir a las regiones vecinas.