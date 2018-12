Como bien se conoce la infraestructura del Hospital San Martin de Macusani – Carabaya, fue inaugurada por el gobernador regional de Puno Juan Luque Mamani, el último 20 de diciembre de 2018, pero dirigentes y especialistas informan que son impedidos de ingresar.Braulio Cuno, ex dirigente de Carabaya, advirtió al alcalde provincial de ser cómplice de irregularidades por participar del acto de inauguración, pese a que la obra tenía varias observaciones que no fueron levantadas.Celina Lina, manifestó que las obras tuvieron varias observaciones técnicas, tampoco cambiaron el equipamiento de origen chino, por lo que se presume que se inauguró la obra con sobrevaloración.Para el acto de inauguración pobladores de la sociedad civil, como Luis Guzmán, lamentaron que no hubo presencia de los pobladores.Cabe resaltar que la construcción del nuevo hospital se inició en el 2016, por la modalidad de obras por impuestos y financiado por el Consorcio Telefónica, BCP, y Pacifico Seguros, con una inversión más de S/. 101 millones de soles.