Puno: Médico Leónidas Zevallos desde el 2006 no paga reparación civil por dejar vegetativo a un menor

Publicado el dia viernes 28 de diciembre del 2018 a las 07:24

Ha pasado 13 años y al momento los demandados no han cumplido con el pago de la reparación civil en favor de Anthony Calsina quien a los dos años y medio de edad quedo en estado vegetativo por negligencia del médico Leónidas Otto Zevallos Borda, quien actualmente continua laborando con normalidad en el Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca.



Ángel Calcina Zevallos es padre de Anthony Calsina, quien actualmente tiene 15 años y continúa postrado, “como padre de familia he gastado más de lo que actualmente me deben pagar por la reparación civil, los medicamentos y tratamientos médicos son altamente caros”, indicó.



Asimismo, dijo que el juzgado de Puno solicito al Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca algunos documentos para la continuación del proceso judicial; sin embargo, uno de los trabajadores de asesoría del referido nosocomio, Alciviades Urrutia Cuba, estaría dilatando el tiempo, con la finalidad de encubrir a los médicos negligentes y prescriba el referido caso.