Gino Costa: "Hay encono en FP contra Salaverry porque les resta poder"

Publicado el dia sábado 29 de diciembre del 2018 a las 06:43

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa , señaló que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, es cuestionado por Fuerza Popular porque está tratando de distanciarse de un "núcleo duro" que quiere mantener el control del Parlamento y la confrontación política.



"Hay un núcleo duro que se resiste a abandonar la confrontación, el blindaje, y hay otro grupo, Daniel Salaverry es uno de ellos, que se ha dado cuenta de que esa conducción no lleva a nada sino al descalabro político", comentó en una entrevista a Canal N.



Gino Costa estimó que así como Daniel Salaverry, debe haber otros miembros de Fuerza Popular que saben que no les conviene seguir la dirección del "núcleo duro" porque puede dejarlos sin un futuro político y porque afecta a todo el país.



"Subsiste el encono, el desagrado por parte de Fuerza Popular con la conducta de Daniel Salaverry porque no les conviene que haya más bancadas, porque les resta poder en el manejo del Congreso, (...) ellos ven amenazadas sus posiciones dentro del Parlamento", añadió.



El vocero de la Bancada Liberal respaldó a Daniel Salaverry ante estas críticas porque, según señaló, no guardan relación con la decisión que tomó el presidente del Congreso para permitir que se creen más bancadas.(Peru21)