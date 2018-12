Puno: Gerente de desarrollo urbano de la municipalidad desairó a socias del mercado zonal de salcedo

Publicado el dia sábado 29 de diciembre del 2018 a las 06:58

Inés Salas, socia de la asociación de comerciantes de Salcedo, refirió que en el presente año realizaron la gestión para el saneamiento de un terreno para el mercado zonal de Salcedo que está ubicado al espaldar del municipio menor, dónde coordinaron con el arquitecto Denis Viza, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, quién aseguró que el pedido está en proceso pero actualmente se haría el desentendido.



Tras las exigencias realizadas el gerente turismo, Arturo Mamani Pandía, le habría recomendado al arquitecto a que les puedan dar una constancia de la gestión realizada y el trabajaron que realizaron, para el sustento ante las próximas autoridades, lo que tampoco cumplió.



Aseguró que el gerente de Desarrollo Urbano, no se deja ubicar tampoco les dio ninguna respuesta, al comunicarse con el funcionario este respondió que está ocupado y que le molesten.



“Intente hablar con uno de los regidores…pero parece que tuvo problemas está un poco alterado, me dijo espérame, yo ya no puedo esperar más”, dijo la socia, al tiempo de precisar que este terreno de 4 mil 500 metros cuadrados debe ser destinado al mercado zonal de Salcedo dónde agrupa a 250 socias.