Los vecinos del centro poblado de Alto Puno lamentan que el alcalde Iván Flores no haya cumplido con ejecutar el proyecto de la construcción de un reservorio, a pesar de los 4 millones de soles que tenía la obra, informó Rodolfo Cutipa, presidente del Frente de los Intereses de Alto Puno.Recordó que la ejecución de la obra se habría frustrado, debido a que no estaban saneados los terrenos donde se pretendía construir. Como se sabe al inicio de la gestión del actual alcalde de Puno se habría puesto la primera piedra de inicio de obra.La no ejecución de la obra, dijo que viene perjudicando a los vecinos, puesto que el problema del servicio de agua potable continúa en el centro poblado de Alto Puno.