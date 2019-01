Fiscal Alonso Peña sí está evaluando posibilidad de renunciar

Publicado el dia viernes 04 de enero del 2019 a las 07:12

El fiscal Alonso Peña, encargado de la cooperación judicial internacional del Ministerio Público, aseguró que sí está evaluando la posibilidad de renunciar a su cargo debido a la crisis actual de la institución.



“Hay cuestiones que analizar, uno tiene que ser consciente de que hay una crisis muy delicada y uno tiene que ir reflexionando las cosas (…) estoy unos días de licencia y cuando regrese a Lima haré el análisis de las cosas y decidiré si renuncio o no renuncio”, manifestó en referencia a la versión de que estaría pensando alejarse de su cargo.



Si bien hoy se informó que había formulado su renuncia, el propio Ministerio Público precisó que esa información no era verdadera.



En declaraciones brindadas esta noche a Canal N, Peña manifestó que el fiscal José Domingo Pérez, quien le pidió su renuncia por supuestamente entorpecer las investigaciones del caso Odebrecht, no tiene autoridad para decirle qué determinación tomar.



“Domingo Pérez no me va a decir a mi lo que tengo que hacer”, manifestó. Añadió que el pasatiempo del fiscal Pérez es “embarrar” a quien se le pone al frente y que cree que sus palabras son verdades incuestionables.(Andina)