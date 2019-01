Manifestación ciudadana contribuye a importantes cambios en el Perú

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, felicitó la movilización de la ciudadanía para combatir la corrupción y sostuvo que esas manifestaciones han permitido importantes cambios en las últimas horas en el Ministerio Público y en el Congreso de la República.



“Creo que si no hubiera habido esta manifestación ciudadana, especialmente el 31 de diciembre en la noche, definitivamente no se hubiera dado la restitución de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez”, declaró a la prensa. Para Zeballos, la expresión de la ciudadanía frente a la corrupción es positiva para el fortalecimiento de la democracia.



“Obviamente cuando las autoridades no actúan, es la ciudadanía la que reacciona y eso está teniendo una resonancia importante. En el propio Congreso de la República se citó a Junta de Portavoces, hay una sesión plenaria el día lunes y eso es muy positivo”, remarcó.



En la víspera se realizó una masiva movilización ciudadana para exigir la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por haber intentado remover de sus cargos a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, y por no garantizar una real lucha contra la corrupción.



El ministro de Justicia participó en la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, junto a los representantes del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría para ver el tema de la propuesta de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).(Andina)