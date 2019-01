Puno. Exigen a alcalde priorizar las necesidades de los centros de abastos y plataformas comerciales

Publicado el dia sábado 05 de enero del 2019 a las 07:39

Andrés Apaza Huisa, ex presidente la plataforma comercial San Francisco de Puno, mostró su preocupación debido a que las autoridades de turno no cumplieron con la instalación de las canaletas de aguas pluviales a pesar de estar en la temporada de lluvias.



Invocó al nuevo alcalde de Puno, a trabajar en favor de los mercados y centros comerciales, que por muchos años se encuentran en completo abandono.



Aseguró que en reiteradas oportunidades se apersonaron a la comuna local donde alcanzaron la preocupación de los feriantes, sin embargo los funcionarios solo asumieron compromisos y a la fecha no realizaron ningún tipo de trabajo.



Recordó que en esta temporada de lluvia se inunda los pasadizos de la plataforma impidiendo el ingreso de los clientes, generando preocupación y molestia en los comerciantes.