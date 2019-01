Mediante la Resolución Jefatural 376 – 2018 – ANA, se resolvió que el orden de alternancia para el ejercicio de la Presidencia del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Tambo – Moquegua será en el siguiente orden: Gobierno Regional de Moquegua, Gobierno Regional de Puno y Gobierno Regional de Arequipa.La Autoridad Nacional del Agua justificó que se alternó con el argumento siguiente: “El consejo de cuenca está conformado con el 71 % por el Gobierno Regional de Moquegua, 21 % por el Gobierno Regional de Arequipa y solo el 9 % por el Gobierno Regional de Puno”.Este argumento, para el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, atenta contra los intereses hídricos de la región. La autoridad regional afirma que las cabeceras de la cuenca, cuentan con el 100 por ciento del recurso hídrico.“Nunca eh estado de acuerdo con la cuenca interregional, ya que se ha tenido opinión que hay antecedentes negativos, desde la década de los 70” dijo.Al respecto, citó lo ocurrido con Pasto Grande en la década de los años 1980, donde se embalsó gran cantidad de agua a la costa, sin embargo el gobierno de turno descuidó a la población de la zona donde se registra: altos índices de anemia, desnutrición y falta de saneamiento básico. “La gente vive con agua de lluvia, no hay mejoras” señaló.Por ello, dio a entender, que el proyecto Paltiture no va, ya que para promover proyectos hídricos, se tendrá que reducir las brechas de pobreza en comunidades de Mañazo, Cabanillas, Acora ubicadas en zonas de frontera con Moquegua.“No hay nada que negociar mientras que no se cierre brecha que data del saneamiento básico” en tanto, refiere que tomará decisiones en coordinación con los dirigentes del consejo de cuencas hídricas.