A pesar de la exhortación a cuidar el patrimonio cultural del Centro Arqueológico de Sillustani, asistentes a la ceremonia de asunción de mando, no respetaron los restos líticos del recinto. Se observó a varios asistentes sentándose encima de los restos y botando basura.Jesús Lope Ruelas, agente de seguridad del Ministerio de Cultura, pidió a la población tener respeto y no dañar las piedras talladas, además de botar la basura dentro de los contenedores, sin embargo varios no hicieron caso.Se pudo observar que luego de presenciar la “ceremonia ancestral” del gobernador regional Walter Aduviri se apreció gran cantidad de botellas y plásticos esparcidos en el lugar.