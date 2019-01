Puno: Aún no reciben requerimiento de apoyo para la organización de festividad Virgen de la Candelaria

Publicado el dia martes 08 de enero del 2019 a las 07:06

A menos de cuatro semanas para el desarrollo de las principales actividades en honor a la Santisima Virgen María de la Candelaria, el Gobierno Regional de Puno, aún no habría recibido los requerimientos de apoyo para la organización, a excepción de la elaboración de afiches sobre la festividad.



El titular de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Ricardo Delgado Ramos, dijo que en estos días recien se vienen informando sobre los apoyos que comunmente otorgaba la instancia regional. Asimismo, aclaró que las aportaciones se realizarán según los acuerdos que se tenga con la Federación Regional de Folklor y Cultura y otros entidades del sector.



“aún no hay requerimientos, no sabemos cuanto es lo que va a disponer el Gobierno Regional de Puno, pero desde ya, hay que aclarar que actulamente hay problemas economicos en el gobierno regional, por todas las deudas, pero ello no será una limitante, nosotros vamos a apoyar a la festividad”, indicó.