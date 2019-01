Para el titular de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Ricardo Delgado Ramos, la convocatoria a un nuevo proceso de contratación de personal en el sector salud es una de las políticas del actual gobernador regional, “queremos una convocatoria que garantice la posibilidad de dar una oportunidad de trabajo a cualquier profesional en el sector”, indicó.También, consideró que todos los profesionales tienen el derecho de acceder a un puesto laboral por meritos propios. Ratifico que se debe garantizar la contratación de profesionales comprometidos con la región y no con los actos de corrupción.De igual forma, manifestó que el gobierno de Walter Aduviri será respetuoso de los contratos de trabajo.Para el sinceramiento de los diversos problemas que actualmente afronta el sector salud, Delgado Ramos, dijo que elaborarán un plan de trabajo que permita sincerar las brechas y requerimientos del sector, además de erradicar los diversos actos de corrupción. Agregó que este plan debe estar terminado en un plazo de 20 a 30 días.EXIGEN CONTINUIDADA 7 días de haber iniciado la gestión del actual Gobernador Regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, ayer se realizó la primera acción de protesta, los protagonistas fueron los trabajadores del sector salud contratados por la modalidad CAS quienes exigían la continuidad laboral en los diferentes establecimientos de salud de la región.Roger Cruz Cervantes, dijo que actualmente vienen siendo afectados más de 1’200 trabajadores contratados por la modalidad CAS, “nosotros exigimos el respeto de nuestros derechos laborales, no somos partidarios de los gobiernos salientes, hemos ingresado por concurso regional”, indicaron los manifestantes.Asimismo, lamentaron que en la gerencia de desarrollo social se haya enquistado un profesor y no un profesional de la salud, “lamentablemente este sector es muy diferente a la docencia, hay diferentes lineamientos y tenemos que trabajar por el control y reducción de las muertes maternas y la anemia”, expresó.