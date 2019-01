“Hay 17 denuncias y 15 constataciones policiales y fiscales en el proceso de transferencia” dijo el Gobernador regional Walter Aduviri. En tanto a medida que toman responsabilidad dijo que denunciarán las irregularidades. “Se pedirá a la procuraduría para que tome las acciones legales” señaló.Además de las denuncias por deudas millonarias a la SUNAT, ESSALUD, AFP, en caja chica; desfalco de bienes en almacén; Walter Aduviri dijo que hay irregularidades en obras de infraestructura.Por ejemplo, dijo que en el proceso de transferencia, intervinieron en el estadio Guillermo Briceño Rosa Medina de Juliaca, donde se presume que desaparecieron bienes. En el lugar intervino el Ministerio Público.Asimismo, hay observaciones en el hospital materno infantil de Juliaca. En la obra de la avenida Tambopata, también se observó que hicieron el vaciado de la pista sin considerar técnicamente el empozamiento de agua.En la carretera Sina – Yanahuaya, se ha encontrado maquinaria desmantelada. Además a la fecha no se concluye el tramo II y la construcción de un puente.El residente de Azángaro, dio informe que los bienes han sido sobrevaluados en 200 por ciento. De la ejecución actual de dos millones de soles, ha servido para la construcción de un graderío. “Se va a tener que denunciar a las instancias” dijo.Además pedirá al Consejo Regional de Puno que se conforme una comisión especial para que fiscalice la gestión de Juan Luque y ex gestiones como de Mauricio Rodríguez, Hernán Fuentes y David Jiménez.Al respecto recordó que queda pendiente la demanda de una empresa que aduce haber entregado 81 mil bolsas de cemento, por lo que el gobierno regional estaría en la obligación de pagar. “La empresa no ha internado (el cemento), y estaría en proceso de denuncia” dijo.Por su parte Yhoni Chambilla, parte del equipo de transferencia, denunció que para la licitación de la obra de construcción del hospital de Ilave, se pidió a un organismo internacional apoyar en el proceso. Para ello se pagó más de medio millón de soles.Al respecto no hay expediente de contratación a este organismo por llevar adelante el proceso. En tanto invocó a la Contraloría intervenir para sancionar a los responsables.