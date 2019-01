Puno: Vienen solicitando un informe a la Ugel Azángaro por haber suspendidos sus actividades

Publicado el dia jueves 10 de enero del 2019 a las 07:43

Tras el malestar de algunos usuarios que el día lunes no fueron atendidos porque desde el medio la UGEL Azángaro cerró sus puertas sin comunicado alguno, Lourdes Quispe, directora de la Dirección Regional de Educación Puno, refirió que la oficina de DGP ya está solicitando el informe respectivo para las acciones legales.



Explicó que algunos trabajadores de la UGEL Azángaro pusieron de conocimiento que funcionó de manera normal la mesa de partes y trámite documentario a fin de no afectar a los usuarios, sin embargo no se habría cumplido con ello.



Exhortó a los directores de UGELs a comunicar oportunamente (24 horas antes) sobre las suspensiones de sus actividades consideradas dentro del plan de trabajo para evitar contratiempos que actualmente se viene registrando.