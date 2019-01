Ayer en horas de la madrugada (1:45 a.m. aprox) informaron de un asalto a un bus de la empresa de transportes Reyna, vehículo con placa de rodaje T5F-957.Los pasajeros en comunicación con Onda Azul informaron que el hecho ocurrió a unos 4 kilómetros del distrito de Ollachea. Los delincuentes esperaban al bus en una curva.Al ingresar al segundo piso, quitaron a los pasajeros sus pertenencias, incluso tras la resistencia de algunos fueron heridos.Una USUARIA, de quien no revelaremos su nombre por temor a represalias, dijo que se trasladaban de Puerto Maldonado a Puno, cuando por Ollachea escucharon disparos al aire. “La ventana de adelante estaba destrozada” dijo.En el segundo piso observó a cuatro delincuentes, y otro estaba con el chofer. “A un gordo le decían doctor” dijo. Los delincuentes bajo amenaza no permitieron a ningún pasajero moverse y les quitaron celulares, dinero y otros bienes de valorEsto ocurría mientras que el chofer seguía manejando. “Estaba manejando como 40 minutos, durante ese tiempo estaban buscando nuestras pertenencias” dijo la agraviada.En el trayecto, algunos estaban heridos con la cacha de la pistola mientras que otros que estaban durmiendo fueron obligados a entregar sus bienes. Acusa a quienes son parte de la empresa como cómplices, ya que no es la primera vez que ocurre este tipo de asaltos con la empresa.