El canciller Néstor Popolizio comentó que el Perú está evaluando la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, luego de haber establecido restricciones para que ingresen al país unos 100 funcionarios de este país, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro."(Romper relaciones con Venezuela) es un elemento que está en evaluación. Vamos a evaluar la evolución de la situación política de Venezuela, de un régimen que el Perú considera que es una dictadura", señaló el canciller ante la prensa.Néstor Popolizio recordó que este jueves se procedió a llamar a consulta a la encargada de negocios que permanecía en Venezuela, ya que hace más de dos años se retiró al embajador que tenía Perú en dicho país."Esta tarde me reuniré (con la encargada de negocios) para seguir evaluando la situación en Venezuela", detalló Popolizio.El canciller destacó que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se haya pronunciando en el mismo sentido que el Grupo de Lima, al haber rechazado el régimen de Nicolás Maduro."Aquí hay una coincidencia de carácter internacional para seguir ejerciendo una presión, no solo con declaraciones, sino con medidas concretas que afecten al régimen de Nicolás Maduro", manifestó.Néstor Popolizio participó en la sesión en la cual la Comunidad Andina de Naciones procedió a elegir como nuevo secretario general al ex senador colombiano Jorge Pedraza.(Peru21)