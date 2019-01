Varios estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la UNA Puno con protesta y carteles en los exteriores del edificio de educación continua exigieron un curso de nivelación que fue rechazado en reiteradas oportunidades por la decanatura.Laura Casa Valero, estudiantes, explicó que recién acabaron el semestre el pasado 08 de enero y muchos desconocían que no iba a ver nivelación, recién se habrían enterado el día 10 del presente mes. Aseguró que ya agotaron todas las vías de diálogo con el decano de la facultad, Eduardo Sotomayor Abarca.“Nosotros somos una facultad que es anual, no es semestral…si ahora nosotros no logramos que haya un curso de nivelación, nos vamos a ver afectado hasta por dos años”, dijo.Aclaró que más de 200 estudiantes de medicina que representa el 60% de todos los semestres se ven afectados con la determinación de las autoridades. Cabe citar que los cursos de nivelación son cursos que los estudiantes que no aprobaron y lo quieren llevar ahora para igualarse con sus compañeros.Aseguró que de no ser atendidos en su pedido podrían radicalizar acciones hasta ser escuchados.