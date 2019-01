Stalim Ramos Ramos, presidente de la Federación Médica de la región de Puno, mostró su preocupación por que hasta no designan al nuevo director del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, pese a que el término de funciones del director anterior fue el pasado domingo 06 de enero.Por lo tanto el 07 de enero ya se debió designar al nuevo director del nosocomio puneño pero hasta la fecha no cuentan con director, lo que viene generando preocupación en los trabajadores.Aseguró que por la falta de un director se tiene un acumulado de documentos que deben ser resueltos, por lo que exhortó al director de la DIRESA, el Gerente Regional de Desarrollo Social y el Gobernador Regional a dar solución a esta preocupación.Estimó que el hospital no sería la única que no tiene director, también en otras unidades ejecutoras faltarían la designación de directores. “El hospital es netamente asistencial a diferencia de las otras unidades ejecutoras que son redes y cuentan con establecimientos de salud”, dijo.