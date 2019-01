Antonio Camayo , uno de los socios fundadores y gerente general de Iza Motors, visitó en dos ocasiones al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry en su casa en el distrito de La Molina en mayo del año pasado, tal y como lo había informado Perú21 el último 10 de octubre con las corroboraciones de Camayo a la Fiscalía.Cuarto Poder difundió el contenido de la copia del cuaderno de visitas del condominio en el que vive Chávarry y que fue entregado por la empresa Protection Police and Security SAC, responsable del registro de visitantes.El libro de visitas del condominio demuestra que Camayo Valverde visitó la casa de Pedro Chávarry el domingo 27 de mayo del 2018, primero a las 2 y media de la tarde, y luego a las 4 y 5 minutos del mismo día.CONCUERDA CON COLABORADOR EFICAZCabe indicar que el 10 de octubre del año, Antonio Camayo declaró que unos días antes del partido de la selección peruana ante Escocia, fue a la casa del fiscal supremo para dejarle dos entradas para el encuentro que se disputaría en el Estadio Nacional por encargo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.Tras ser detenido y acogerse a la colaboración eficaz, Camayo declaró que el día que fue a entregarle las entradas a Chávarry, no lo encontró, pero regresó poco después. Como el fiscal supremo aún no había llegado, le dejó las entradas su hijo.(Peru21)