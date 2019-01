El Gobernador Regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, fue enfático al señalar que no se permitirá trabajadores fantasmas en las diferentes obras que ejecuta el Gobierno Regional de Puno. Pero ya hay denuncias de presuntos favoritismos políticos a sus allegados en diferentes instituciones.“No habrá inducción a planillas fantasmas, en las distintas oficinas sólo hay personal nombrado y aquellos que están en plazas orgánicas, no se va permitir los fantasmas”, expresó la autoridad regional.De otro lado, dijo que existen malas intenciones de las ex autoridades regionales en fastidiar y perjudicar su gestión, tras haber solicitado la conformación de una comisión investigadora, “muchos están desesperados, hay casos archivados, incluso utilizarán distintas herramientas para perjudicar”, indicó Aduviri Calisaya.Finalmente, admitió que no será nada fácil hacerle frente a la corrupción; sin embargo, dijo que será firme en la implementación de las políticas de lucha contra la corrupción.