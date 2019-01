Martha Mamani es ex alcaldesa del centro poblado de Siraya, distrito de Ilave. Presume que el ente ejecutor de la carretera Checca Mazocruz, está incumpliendo con ciertos aspectos de calidad de la obra.A su entender para el compactado de la base, se “está licuando la arena con la tierra de la misma carretera” y ahora con el exceso de lluvia la arena se está lavando. “Se está empozando el agua y está intransitable” dijo.El presupuesto de ejecución es de 270 millones de soles aproximadamente para 70 kilómetros. Por kilómetro está planificado más de 3 millones de soles.Al respeto, el comité multisectorial de fiscalización, conformado por el alcalde del centro poblado de “Huara Huarani”, no dicen nada al respecto, refiere.Por ello Martha Mamani, pide que se cambie al presidente y sus miembros quienes son el ex alcalde provincial, ex alcaldes distritales, ex consejero. Estos cambios se deben proceder para mejorar la fiscalización.“La semana anterior, el comité multisectorial trataron de ratificarse en el cargo” acusó, por lo que pide que se cambie de manera urgente la actual comisión.