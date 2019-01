Puno: Inician procedimiento administrativo en contra de 45 empresas de transporte urbano

Publicado el dia martes 15 de enero del 2019 a las 07:44

Luego de que el año pasado se registrará una coyuntura sobre el alza de pasajes en la ciudad de Puno, desde INDECOPI realizaron inspecciones a diferentes empresas de transporte urbano principalmente para salvaguardar los derechos del cobro del medio pasaje, de la entrega de la entrega de boletos de viaje y la información que el consumidor debe tener de las empresas de transporte (aviso para que el consumidor presente reclamos a distancia).



El jefe regional del Indecopi Puno, Waldir Zanabria Ortega, informó que actualmente se tiene iniciado 45 procedimientos administrativos en contra de 45 empresas de transporte urbano porque incumplieron los derechos del consumidor.



Explicó que están dentro de un procedimiento administrativo, las empresas se vienen defiendo, sin embargo en breve plazo que no superará más de un mes, tendrán resultados para ver si las empresas si se pusieron a derecho, en caso de incumplimiento serán sancionados con una multa desde 1 hasta 450 UIT de acuerdo a la gravedad y el número de imputaciones.



Aclaró que en este caso tienen 3 imputaciones, por no entregar boleto de viaje, por no cobrar el medio pasaje considerado como infracción grave y por no tener al interior de sus unidades un aviso del libro de reclamaciones.