Esperanza Sanizo de Candia, madre de familia con lágrimas en los ojos exige justicia para su hija odontóloga Betty Candia Sanizo quien habría sido torturada cruelmente por su esposo Juan Leonel Evangelista Giménez, quien actualmente asume el cargo de director en una institución educativa de la provincia de Chucuito Juli.Recordó que el hecho se suscitó el pasado 13 de noviembre del año 2015 en presencia de su menor hijo, quien declaró todo lo que aconteció aquella vez, sin embargo no sería tomado en cuenta por los jueces.Contó que hace 04 años viene pidiendo justicia para su hija que fue víctima de feminicidio, dejando en orfandad a su nieto que actualmente está a cargo de ellos, pero pretenderían quitarle la tutela y temen por su vida por ser uno de los testigos claves.“El caso se encuentra en juicio oral, la última etapa, que los vocales nos hagan justicia…que no quede impune, el año pasado ya estaba con sentencia de 18 años pero la jueza Penélope y el juez Luque me han anulado la sentencia, nuevamente me han llamado a otro juicio oral”, dijo la acongojada madre.