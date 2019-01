Puno: El 26 de enero se reinician los trabajos en el I tramo de la carretera Kelluyo – Desaguadero

Publicado el dia martes 15 de enero del 2019 a las 07:46

El próximo 26 de enero se reiniciarán los trabajos en el primer tramo de la carretera Kelluyo - Desaguadero, tras la reunión sostenida con los pobladores de la zona sur y la autoridad regional. Walter Aduviri, Gobernador Regional de Puno, dijo que a estos trabajos se adicionaran un presupuesto de 10 millones de soles para la construcción de la carpeta asfáltica, para ello se formulará un expediente técnico adicional.



Lamentó que en la anterior gestión regional, no se haya considerado la construcción de la carpeta asfáltica en el tramo ‘1’ de la carretera Kelluyo – Desaguadero.



Respecto al tramo ‘2’ Kelluyo – Pizacoma, dijo que hasta el jueves de la semana pasada no había expediente técnico y recién el día viernes 11 de enero ingreso regularmente a la Gerencia de Infraestructura.



Aduviri Calisaya, adelantó que este expediente será nuevamente revisado, “hay observaciones realizadas ante el OSCE, pero de haber más observaciones y de gravedad, se declarará nulo y se convocará a una empresa para la formulación de un nuevo expediente técnico”, indicó la autoridad regional. Recordó que el 26 de enero debe haber una opinión técnica sobre el particular.



Al ser consultado sobre los cambios repentinos en algunas unidades del Gobierno Regional de Puno, simplemente dijo que no hay crisis y el movimiento de los funcionarios de confianza obedece a diversos factores, “algunos fueron cambiados porque estuvieron vinculados a actos de corrupción, otros simplemente por el desempeño de su trabajo”, indicó la autoridad regional.



En el caso del responsable de recursos humanos, lamentó que al momento no se haya encaminado la convocatoria a un proceso de concurso público para cobertura las plazas CAS, además de otras observaciones generadas. Finalmente, recordó que hoy convocará a conferencia de prensa para dar un informe detallado sobre los 15 primeros días de gestión.