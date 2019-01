¡Otra vez! Iniciarán los trámites para el saneamiento físico legal de los terrenos pendientes que fueron adquiridos para la Zona Económica Especial – ZEEDE Puno.La titular de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Puno, Ángela Sillo Sillo, dijo que estos pendientes se viene trabajando en coordinación con los representantes de la Municipalidad Provincial de Puno.Asimismo, señaló que están a la espera del saneamiento de las áreas, para la formulación del expediente técnico de la infraestructura administrativa de la ZEEDE Puno; aunque, no descartó que en estos días se solicitarían los recursos económicos.Además, recordó que este proyecto no fue considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del presente año. Cabe recordar que el proyecto de la ZEEDE Puno ya tendría los perfiles de estudio aprobados.Sillo Sillo, admitió que la ZEEDE Puno es una de las prioridades de la actual gestión regional y para ello actualmente ya vienen trabajando en la organización de los productores que serán parte del proyecto. Finalmente, agregó que aún no se ha convocado a reunión de los miembros integrantes del Comité Administrativo.