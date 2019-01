Puno: Pasajeros y transportistas denuncian que no hay mantenimiento en la vía Puno – Huataquita

Publicado el dia miércoles 16 de enero del 2019 a las 06:47

Ha pasado un mes y 15 días desde que se puso la primera piedra para el inicio del mantenimiento y conservación de la carretera Puno–Tiquillaca–Vilque–Mañazo–Huataquita; sin embargo, al momento no se habría movido ni una sola piedra, a pesar que el referido proyecto ya tiene un presupuesto aprobado, denunció el ciudadano Luis Alberto Ávalos Velázquez.



Dijo que la carretera se encuentra en pésimas condiciones e intransitable, peor aún con las precipitaciones pluviales que se viene registrando estas últimas semanas. “ha pasado 15 días de este año nuevo y aún no tenemos nada y esto es muy preocupante para todos los pasajeros, principalmente para los transportistas”, indicó.



Recordó que en la ceremonia de la colocación de la primera piedra se presentó el pull de maquinarias que trabajarían en la carretera; sin embargo, a las dos semanas habrían desaparecido. Lamentó que al momento no haya pronunciamiento de las autoridades distritales.