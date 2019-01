El gobernador Regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, en una conferencia de prensa, informó que su gestión no es inestable, por el contrario, buscan reducir los actos de corrupción.Sobre los cambios en las responsabilidades de confianza, aclaró que la única persona que renunció al cargo es el ex gerente general Williams Soncco, mientras que los demás fueron removidos porque no estaban cumpliendo las metas encomendadas.Sobre su actual gerente general manifestó que ha sido parte de la campaña electoral y la transferencia de cargo. Lo elogió señalando que es un egresado de la UPC en administración de empresas, pero no dijo mucho de su experiencia en el cargo. Inclusive se tomó como ejemplo. “Muchos pensaban que no tenía experiencia” dijo.