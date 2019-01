Gran parte de Austria está paralizada por intensas nevadas y aludes

Publicado el dia jueves 17 de enero del 2019 a las 07:11

Gran parte de Austria, sobre todo sus regiones alpinas, está paralizada tras quince días de intensas nevadas, con numerosos aludes que han causado la muerte de al menos once personas, localidades aisladas, cortes de electricidad, bloqueos de carreteras y cancelaciones de trenes.



Un profesor de esquí checo de 24 años perdió hoy la vida tras ser arrastrado y sepultado por una avalancha en la montaña de Ankogel, en el estado federado de Carintia (sur del país), informó la policía local en un comunicado.



Solo en lo que va de 2019 se contabilizan once muertos debido a fuertes nevadas, en su mayoría esquiadores que se salieron de las pistas preparadas para la práctica de ese deporte, pese a las recomendaciones de no hacerlo por el alto riesgo de avalanchas.



Unos 1.500 soldados han sido desplegados este martes en seis estados federados para apoyar las labores de más de una docena de equipos especializados que trabajan a contrarreloj para retirar las masas de nieve, aprovechando la mejora de las condiciones meteorológicas.(Andina)