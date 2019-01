Puno: Lucha contra anemia y desnutrición no es responsabilidad única de gobierno regional

Publicado el dia jueves 17 de enero del 2019 a las 07:41

Luego de haber sido invitado y designado como consultor del Gobierno Regional de Puno, en materia de salud, José Gutiérrez Alberoni, dijo que ya viene impulsando algunas acciones de coordinación con las autoridades y profesionales del sector salud. Anunció que en las siguientes semanas presentará una propuesta de debate sobre la institucionalidad.



“Que no haya avances en la lucha contra algunos problemas de la salud, como es la desnutrición y la anemia, no es resposabilidad del Gobierno Regional de Puno, sino esta sujeta a la estructura nacional, políticas y programas de salud del nivel central”, dijo el flamante asesor del gobernador Walter Aduviri.



Consideró que actualmente las instituciones trabajan acciones para reducir algunos problemas de la salud, principalmente la anemia y desnutrición; sin embargo no están articuladas.



De otro lado y respecto a los cambios repentinos que se vienen dando en algunas gerencias y direcciones sectoriales, considero de muy buena señal, puesto que hay claras evidencias que no hay clientelismo en el Gobierno Regional de Puno. ademas, consideró que las renuncias de algunos funcionarios de confianza se habrían originado por mejores propuestas laborales o por la presión laboral.