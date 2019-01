Puno: Pobladores sugieren promover seguridad personal y vecinal ante pasividad de policías

Publicado el dia jueves 17 de enero del 2019 a las 12:48

A raíz del robo de autopartes de las unidades vehiculares en la región Puno, varios pobladores en comunicación con Onda Azul, sugieren promover la seguridad personal y vecinal; la mayoría desestima el apoyo de la policía, ya que no son oportunos tampoco investigan.



Un transportista que había sido víctima del robo de memoria de su vehículo, señaló que cuando interpuso una denuncia, el policía le pidió datos del delincuente. En tanto, lamentó que por no brindar información no se continuó con la investigación.



Mientras que otros pobladores, recomendaron que para adquirir un vehículo se debe planificar la conservación del móvil, ya que varios dejan en las calles sin tener propiamente una cochera.