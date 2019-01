La mañana de ayer, en el jirón Lampa número 301 de Puno, propietarios de seis unidades vehiculares denunciaron que las autopartes de sus vehículos fueron sustraídas por inescrupulosos.Uno de afectados lamentó que la propietaria del garaje, intentó apaciguar el malestar de los afectados con un monto de 200 soles. El robo de los vehículos, según el dueño de un vehículo suma 8 mil a 9 mil soles. “Las autopartes son originales, tenemos que viajar a otros países” dijo.A su vez presume que el personal de seguridad del inmueble, son cómplices del acto delictivo. “Es de plena complicidad con los vigilantes y señores de mal vivir que han hecho el robo durante la noche. Como no se van a percatar si han desarmado, hasta con alambres, han sonado alarmas, han roto lunas” presume.También señaló que a las 5:30 a.m. de ayer fue a tocar el garaje. En el interior se encontraban dos personas, que no abrieron la puerta, hasta después de las 8 de la mañana.“Dicen que porque hubo granizada no han escuchado” señaló, en tanto piden a la policía y fiscalía investigar el hecho.