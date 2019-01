Puno: Colectivo “Ni una menos” con marcha exige justicia para víctimas de acoso laboral

Publicado el dia viernes 18 de enero del 2019 a las 07:35

Exigiendo justicia para las víctimas de acoso laboral, el colectivo Ni Una Menos, realizó una marcha de protesta y posteriormente se apostaron en los exteriores de la oficina desconcentrada del Ministerio de Cultura, tras las denuncias realizadas por hostigamiento laboral, agresión verbal y psicológica, los mismos que al momento no son esclarecidas por las instancias pertinentes.



Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vocera del colectivo Ni Una Menos, indicó que recibieron un documento donde dan a conocer que hace años realizaron la denuncia sobre el particular, pero a la fecha no habría una sanción a los imputados.



Precisó que uno de los acusados es el director actual de la oficina desconcentrada del Ministerio de Cultura, a quien le pidieron dar un paso al costado a fin de no generar más conflictos. Aseguró que como representantes de FEMUCARINAM enviaran un memorial firmado por todas las organizaciones al Ministerio de Cultura donde pedirán aperturar una investigación sobre la denuncia realizada.



Asimismo dieron a conocer de dos casos de víctimas de acoso sexual por parte del supervisor de la empresa contratista de servicios de limpieza de Perú Rail. También exigieron acelerar el proceso de investigación sobre el caso de joven Cristhian Dercy Ccahua Vilavila que desapareció hace más de un mes.