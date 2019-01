El ex Gobernador Regional Juan Luque Mamani, traicionó a la región de Puno, al publicar en noviembre del 2018 un mapa completamente distorciado y cercenado, en el Compendio Histórico Geográfico de Puno, que fue elaborado por la Biblioteca Nacional, denunció Javier Ramos Mendoza, expresidente del Frente de Defensa del distrito de Acora.Explicó que en este nuevo mapa, Puno pierde las jurisdicciones de Aruntaya, Jatucachi, Pasto Grade, Cacachara, Pasto Grande Juli, “lamentablemente son mas de 24 kilómetros que esta perdiendo Puno en este mapa, que fue publica por el ex gobernador regional Juan Luque”, expresó.Finalmente, dijo que mediante a procuraduria anticorrupcion del gobierno regional de Puno solicitarán el retiro de dicho compendio, puesto que el contenido no sería verídico.