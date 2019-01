Puno: Gobernador regional resta importancia a la reunión gestionada sobre microcuencas de la región

Publicado el dia miércoles 23 de enero del 2019 a las 07:23

La reunión solicitada en reiteradas oportunidades en el 2018, por los pobladores de las comunidades y microcuencas de Tincopalca, Charamaya y Quemilluni de la región de Puno, ha sido aceptado por el nivel central, bajo un documento remitido el pasado 15 de enero del presente año, en el cual señala que la referida reunión se llevará el próximo 24 de este mes (enero) en la sala de reuniones de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la ANA en la ciudad de Lima.



Cabe precisar que, de la reunión participará el jefe de la Autoridad Nacional del Agua - ANA y el Director Ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones. La reunión se realiza con el fin de exponer los proyectos de las poblaciones de la cabecera cuenca Tambo – Moquegua, que no son atendidos.



Honorio Checalla Muñuico, representante de los Colegios Profesionales de Puno, informó que el referido documento fue socializado oportunamente con la autoridad regional de Puno, Walter Aduviri Calizaya y funcionarios; sin embargo, al momento no han recibido ninguna respuesta si participarán o no de la reunión solicitada por los pobladores de las microcuencas, que se llevara este 24 de enero.



Asimismo, adelantó que los pobladores y representantes de las comunidades de Tincopalca, Charamaya, Quemilluni, entre otras, que solicitaron la referida reunion no disponen de los recursos necesarios para emprender su viaje a la ciudad de Lima, es por ello que consideran de importante la presencia del Gobernador Regional de Puno, quien a la fecha no le ha mostrado mayor interés al caso en particular.