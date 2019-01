Puno: Informan de la desaparición de ambulancias registradas a nombre del Centro de Salud de Chucuito

Publicado el dia miércoles 23 de enero del 2019 a las 12:31

Desde el distrito de Chucuito, informan de la desaparición de dos ambulancias del mini hospital distrital. Edwin Ramos, poblador, señaló que ayer se comunicó al asesor principal del alcalde de la Municipalidad.



Presumen que hace meses, cuando los profesionales se trasladaron a la nueva infraestructura, en la zona baja de Chucuito, no se registraron las dos unidades vehiculares.



Por ello, culpó al alcalde saliente de no haber saneado en la transferencia sobre los bienes del centro de salud. Asimismo emplazó la preocupación al médico Rojas, para que tome las acciones correspondientes.



Resaltó que las irregularidades iniciaron con la ex gestión del alcalde Estanislao Cruz Chambi, quien ha iniciado la obra del mini hospital.