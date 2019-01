Puno: Consejo regional conforma comité de fiscalización y tienen 120 días para primer informe

Publicado el dia miércoles 23 de enero del 2019 a las 12:34

A 23 días del 2019 se conformó la comisión fiscalizadora en el consejo regional quienes tienes un plazo de 120 días para dar su primer informe sobre cómo avanza las investigaciones y no dejar las denuncias, refirió el consejero regional por la provincia de Huancané Germán Alejo Apaza.



Asimismo, señaló que de acuerdo a lo establecido del Nuevo Reglamento Interno del Consejo Regional, se tiene conformado 14 comisiones de diferentes bancadas, donde la minoría es parte de la investigación y no está en manos del oficialismo.



Por otro lado, hizo observación sobre algunos puntos del reglamento interno del consejo regional, que presenta algunas contradicciones, “se tendrá que evaluar conjuntamente con la comisión y poder modificar” señaló.



Respecto al reglamento dijo que no se establece las funciones específicas de cada comisión, y tampoco establece el protocolo de fiscalización, y será derogado el Artículo que limita la libertad de expresión bajo una sanción y que todo esto viene desde la gestión de Hernán Fuentes.



“Son vacíos que encontramos en este reglamento interno, vamos a evaluar y modificar, tenemos plazo de 60 días para presentar nuestro informe como parte de la comisión” señaló.