El presidente de la República Martín Vizcarra dio a entender que en la matrícula del año escolar 2019, los padres y madres de familia deben adjuntar el examen de tamizaje de anemia de sus hijos, como requisito indispensable. Como estrategia, considera que al menos los padres se enterarán si su menor hijo tiene o no anemia.Por tanto, preguntamos a nuestro público oyente ¿está de acuerdo con esta estrategia? ¿considera que es una estrategia que reducirá los casos de anemia? muchos opinaron que es buena la iniciativa, pero el Ministerio de Salud no tiene las herramientas necesarias.Por ejemplo, una madre señaló que cuando solicitó el tamizaje para su hijo, le dijeron desde el puesto de salud que solo hay para menores de cinco años.Con esta iniciativa, los pobladores consideran que al menos los padres se van a enterar si los hijos tienen o no anemia.A modo de conclusión los datos estadísticos recogidos en los exámenes de tamizaje, permitirán focalizar qué sectores e instituciones educativas serán prioridad de atención ante la anemia.¿Como realizar el examen? se preguntó la población, por ello pidieron que el Ministerio de Salud tenga una comunicación con la Dirección Regional de Salud y las Redes de Salud. Asimismo, se exigirá que los estudiantes al momento de matricularse regularicen el SIS.