En las instalaciones de la Dirección Regional de Educación Puno, un grupo de docentes que postulan a una plaza de contrato, pidieron que se suspenda las adjudicaciones en las diferentes UGELs, ya que refieren varios profesores al no contar con una certificación EIB no fueron tomados en cuenta para los contratos.“Vamos a presentar un memorial a la directora de la DREP, para que se suspenda las adjudicaciones” dijo el profesor Edmundo Anca.El decreto 001 – 2019, del Ministerio de Educación, lo declararon de atentatorio de sus derechos, ya que perjudica a muchos maestros que han estado en el ranking pero que no tienen EIB.Lamentó que ya se hayan adjudicado a docentes en la UGEL Sandia, Carabaya, San Antonio de Putina, Melgar, sin tener prioridad del ranking. “Se debe suspender constancia EIB y se tiene que considerar la meritocracia” resaltó el docente.Ana Cecilia Vargas Esquivel, profesora de nivel inicial en la UGEL Puno, manifestó que en el ranking está en una buena ubicación, y por ende agilizó trámites para seguir enseñando en una institución educativa, pero le indicaron que por no contar la certificación EIB quedó resuelto el contrato.“Hablé con el coordinador principal, en la UGEL, me dicen que no voy a trabajar porque no tengo EIB” señaló muy preocupada.Resaltó que en la institución educativa inicial que enseñó en el 2018, no estaba registrado como Educación Intercultural Bilingüe, por ende considera que no hay la necesidad de contar con la certificación EIB.